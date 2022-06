Gli abiti delle allieve del corso Moda alla sfilata per la Lilt

Borgosesia: un progetto che nasce dalla volontà dell’associazione Lilt, Lega italiana per la lotta ai tumori per sensibilizzare le giovani donne delle scuole superiori sull’importanza della prevenzione. E che poi si è sviluppato in una collaborazione professionale che ha visto le studentesse del corso Moda dell’Ipsia Magni Borgosesia realizzare 31 cartamodelli e tre abiti per la sfilata che si terrà il 16 luglio.

Già il 25 febbraio le volontarie della Lilt di Vercelli hanno tenuto un incontro con le classi terza e quinta Moda durante il quale hanno illustrato le nozioni di base finalizzate alla prevenzione del tumore al collo dell’utero e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Il progetto più ampio, rivolto alle scuole superiori, si chiama “Sui passi di Venere”. A seguire le ragazze, guidate dalle docenti di disegno e laboratorio Lucy Minieri, Anna Novali, Elisabetta Scotti e Annarita Steni, hanno iniziato a lavorare sui cartamodelli degli abiti che sabato 16 luglio sfileranno al Sacro Monte di Varallo, durante la storica manifestazione Alpàa.

L’evento, dal titolo “I am alive”, è organizzato da Lilt Vercelli e Atelier Nui, in collaborazione con IIS Vincenzo Lancia e Enaip Borgosesia. Tra le sfilanti anche tre studentesse dell’Ipsia Moda che indosseranno gli abiti disegnati da loro.