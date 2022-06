Ditta di Borgosesia dona macchinario per la scuola Barolo di Varallo

Istituto Lancia: donazione dalla ditta Pizzi by Pgs di Borgosesia, specializzata in progettazione e produzione di macchinari usati per la realizzazione di manufatti lignei. Qualche giorno fa i titolari dell’azienda hanno consegnato alla scuola un macchinario per l’incollaggio del legno che verrà destinato alla Scuola Barolo. A ricevere l’offerta è stata una delegazione rappresentata da docenti e studenti. A Varallo, nella storica sede delle ex carceri in piazza Calderini, è infatti attivo dall’anno scorso il nuovo indirizzo dell’Istituto Lancia per Artigiani del legno che a settembre conta già un’altra ventina di iscritti alla classe prima.