Alla cascina Boschine premiati gli studenti meritevoli

Mercoledì 8 giugno ultimo giorno di scuola: l’Istituto Agrario Galileo Ferraris e il Comune di Vercelli hanno scelto questa giornata per valorizzare l’impegno degli studenti più meritevoli attraverso la consegna delle borse di studio. La cerimonia, un’abitudine che si ripeteva da tempo e che si è svolta alla cascina Boschine di pertinenza dell’Istituto, era stata interrotta dall’improvvisa pandemia e, dunque, sono stati premiate in questa occasione le eccellenze degli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021: tre le borse di studio messe a disposizione dal Comune di Vercelli, venti quelle dell’istituto agrario.

Gli attestati sono stati consegnati ai ragazzi dal vicesindaco Massimo Simion accompagnato dal consigliere comunale Francesco Iacoi, e dalla dirigente dell’Istituto Cinzia Ferrara.

“Questo importante momento - ha detto la dirigente scolastica - è il riconoscimento della serietà e dell’impegno dimostrato da alcuni dei nostri studenti, ma vuole soprattutto servire da esempio e da stimolo per tutti gli alunni affinché ambiscano a risultati elevati. La sufficienza va intesa come punto di partenza, non di arrivo”.

Gli studenti premiati sono:

Anno scolastico 2018/2019

1a A – Davide Cattin

1a B – Federico Albieri

2a A – Irene Iato

2a B – Chiara Banfo

3a A – Riccardo Silvestri

3a B – Lorenzo Menin

4a A – Sebastiano Viancino

4a B – Benedetta Perucca

5a A – Simona Roncarolo

5a B – Valentina Giordano

Anno scolastico 2019/2020

1a A – Edoardo Scaglia

2a A – Davide Cattin

3a A – Irene Iato

4a A – Riccardo Silvestri

5a A – Matilda Arienti

Anno scolastico 2020/2021

1a A – Giulia Pairotto

2a A – Edoardo Scaglia

3a A – Greta Galassi

4a A – Irene Iato

5a A – Riccardo Giovanni Gualiumi