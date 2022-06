Geometri “Tra il dire e il fare”: i laboratori di muratura e ponteggi

Vercelli: i Geometri del Cavour “Tra il dire e il fare”. Nell'ultimo periodo dell'anno scolastico la classe IV F CAT (ex geometri) dell’Istituto “Cavour” si è cimentata con il progetto “Tra il dire e il fare”, organizzato in collaborazione con l’Ente Scuola Edile di Vercelli e Valsesia.

Nel corso di 12 ore, suddivise in quattro incontri, due in classe e gli altri “in presenza” sul cantiere dell’Ente, gli studenti, coordinati dalla professoressa Renza Deambrogio, hanno affrontato sotto la guida di formatori professionali temi essenziali per la carriera di un futuro geometra: il lavoro in presenza di amianto, il lavoro in spazi confinati e la gestione dei rifiuti in cantiere. Hanno inoltre svolto esercitazioni pratiche inerenti il cantiere stradale, il laboratorio di muratura e di montaggio/smontaggio dei ponteggi.

La Redazione dell’Istituto “Cavour”