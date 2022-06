Dai Village People ai Coldplay: festa di fine anno

Vercelli, l'Istituto di istruzione superiore Lagrangia in festa. Come da tradizione, l’ultimo giorno di scuola porta con sé un’ondata di emozioni travolgenti e così è stato anche quest’anno. Tra saluti, abbracci e risate, docenti e studenti si sono lasciati andare ai festeggiamenti, guidati dalla musica travolgente dei ragazzi del Liceo Musicale, che hanno animato la festa sfoggiando il proprio talento. Sulle note dei Coldplay, passando per i Village People, i brani hanno avuto la forza di unire due generazioni distanti eppure così vicini, grazie all’immensa forza della musica. Per alcuni studenti la maturità è ormai alle porte, mentre altri stanno già pensando ai progetti per il nuovo anno scolastico, ma per questo è ancora presto. Ora è tempo di vacanze. Oggi gioire era d’obbligo, soprattutto dopo due anni caratterizzati dalle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, anni in cui pensare ai festeggiamenti era utopia. Finalmente, dopo un periodo difficile e faticoso che ha messo alle strette studenti, docenti e personale scolastico, si è potuto festeggiare per celebrare la conclusione di un altro fantastico anno scolastico.