La Scuola Barolo prova di abilità nella lavorazione del legno

Borgosesia: l'Istituto Lancia a Didacta, il futuro del Made in Italy a confronto. La fiera dell’innovazione nel mondo della scuola è stata occasione per confrontarsi sulle diverse realtà che compongono la formazione professionale in Italia. Si è conclusa con grande soddisfazione l’esperienza dell’Istituto Lancia di Borgosesia a Didacta, la fiera sull’innovazione nel mondo della scuola che si è svolta a Firenze.

Il Lancia era presente come capofila della rete Fibra 4.0, che unisce numerosi istituti professionali italiani, e ha avuto a disposizione un proprio stand espositivo. Qui i ragazzi della Scuola Barolo di Varallo, accompagnati dal prof. Roberto Multone, hanno dato prova delle loro abilità nella lavorazione del legno collaborando con gli studenti dell’Ipia Tacca di Carrara (lavorazione del marmo) e del Caselli di Capodimonte (ceramica e porcellana artistica). Ne è nato un arricchente momento di confronto e valorizzazione di tre realtà ‘rare’ nello scenario delle scuole del made in Italy.

Il Lancia ha avuto inoltre a disposizione un paio di spazi nella sala a uso comune per la conduzione di due seminari, moderati dal dirigente prof. Carmelo Profetto. Nel primo è stato illustrato il progetto “Adotta una scuola”, che vede l’azienda Loro Piana impegnata a formare in un percorso biennale di workshop e approfondimenti le studentesse della quarta Moda Ipsia. Il secondo ha invece discusso proposte e prospettive per le scuole professionali del Made in Italy nell’ambito della prossima Riforma dell’istruzione professionale.