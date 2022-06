All'Ipsia Magni si parla de "Il colore della moda”

Borgosesia: all'Ipsia Magni si parla di “Il colore della moda”. E' stato questo l'argomento di approfondimento per la classe prima Moda nell’incontro che si è svolto nelle scorse settimane. La lezione è stata tenuta da Carla Bordini Bellandi che ha una lunga esperienza nel campo tessile e che da tempo si occupa di progettazione del colore, sia come docente sia come color consultant. La relatrice ha proposto un’introduzione alla teoria dei colori e al loro "senso" più profondo e significativo, raccontandoli attraverso una lunga serie di immagini di moda. L’intervento è arrivato a conclusione di una parte di programma svolto in classe con la docente di disegno, Silvia Remondino.