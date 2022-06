Primo Soccorso: progetto per le quinte dei Servizi Socio Sanitari

In settimana si è felicemente concluso il progetto di Primo Soccorso tenuto dall’associazione "Vercelli Soccorso Pubblica Assistenza" e rivolto alle classi quinte del corso Servizi Socio Sanitari dell’Istituto professionale "Lanino". Le attività proposte hanno contribuito a fornire agli studenti le conoscenze delle problematiche fondamentali relative alle casistiche più comuni di incidenti che potrebbero verificarsi negli istituti scolastici (norme di primo soccorso); a proporre strategie di intervento adeguate ai casi ed efficaci in attesa di arrivo dei soccorsi; a permettere agli studenti di “sperimentarsi” attraverso esemplificazione e simulazione di casi, assumendo comportamenti adeguati e responsabili in situazioni di pericolo e di stress. Massima è stata la soddisfazione espressa dagli organizzatori e dagli studenti coinvolti che hanno apprezzato l’effettiva utilità delle competenze acquisite, al punto tale che alcuni di loro hanno deciso di proseguire la formazione, in orario extrascolastico, per acquisire l’abilitazione all’uso del defibrillatore.

