Il 24 Maggio si è svolta una passeggiata ecologica al Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino. Questa attività didattica ha visto coinvolte le classi 3a A e 3a B- Servizi socio-sanitari dell’Istituto Professionale “Lanino“ e la classe 3a D Turistico dell’Istituto “Cavour”. Gli studenti sono stati accompagnati da due guide della Partecipanza del Bosco, una delle quali è il primo conservatore, ossia il presidente.

Le classi sono state accolte alla Cascina Guglielmina, una struttura che offre la possibilità di soggiornare in pieno relax con salone per riunioni, sala da pranzo e cucina accessoriata. La “Guglielmina” ospita anche scuole, famiglie e gruppi organizzati nell’ambito del turismo ambientale. E proprio il rispetto e la conoscenza ambientale del nostro territorio sono stati gli scopi dell’uscita didattica.

Il Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, che è il più vasto bosco della Pianura padano-veneta, è definito come la “zattera” verde nel cuore della risaia. È quello che rimane dalla grande foresta estesa in passato da Crescentino a Costanzana.

Nel Bosco sono presenti circa 220 alberi tra cui diversi tipi di querce, tredici specie arbustive (in particolare nocciolo, biancospini e prugnolo) e cinque specie legnose esotiche.

I ragazzi ,durante la visita guidata nel bosco, hanno imparato la ricchezza della biodiversità. Le guide hanno spiegato i criteri con cui vengono tagliati gli alberi, le certificazioni ambientali e del legname secondo lo standard Fsc. Si è parlato anche del significato dei segni sui tronchi, dello statuto che regola il Bosco, degli animali presenti e dei diversi tipi di vegetazione.

Il Bosco delle Sorti è anche presente della rete europea Natura 2000, argomento precedentemente trattato dalle classi nelle ore di Pcto. La ricchezza naturale presente nel territorio vercellese, la flora e la fauna oggi per gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “ Cavour” hanno meno segreti.

Camila Santos

Fatima Arif

Classe 3^A SSAS

Istituto professionale “Lanino”