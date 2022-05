Nuovo successo dei chimici al concorso di cristallografia

Un nuovo successo per l’Iti “G.C.Faccio” di Vercelli: al Dipartimento di Scienze Naturali dell’Università degli studi di Torino, si è svolta la cerimonia di premiazione del 4° Concorso nazionale Crescita Cristalli, indetto dall’ Associazione Italiana Cristallografia nell’autunno scorso e rivolto agli studenti di tutti gli Istituti Superiori Italiani. L’Iti “G.C.Faccio” aveva già partecipato a questa competizione nell’anno scolastico 2018 -2019, ottenendo il 3° posto nella graduatoria nazionale. Quest’anno, dopo una pausa di due anni dovuta all’emergenza pandemica, i Docenti del Dipartimento di Chimica dell’Iti, professoressa Cristina Gambetta, prof.ssa Leonarda Primerano e professor Bruno Attinà hanno nuovamente partecipato a questa gara entusiasmante, proponendo tale progetto alle classi 4a CHA e 4a CHB dell’Indirizzo Chimica e materiali.

Si tratta di far crescere dei cristalli a partire da soluzioni opportunamente concentrate. I cristalli prodotti vengono poi allestiti su vari supporti e giudicati in base a criteri di dimensioni ottenute, grado di purezza, forma del cristallo, creatività nell’allestimento, qualità della relazione tecnica prodotta. E’ un lavoro che richiede mesi di pazienza e dedizione, perchè occorre fare numerose prove e affrontare anche insuccessi durante la procedura.

I ragazzi hanno lavorato con passione e determinazione, ottenendo anche questa volta un ottimo piazzamento: il 4° posto nella classifica nazionale. “Questo successo viene dopo un biennio difficile per la didattica laboratoriale – dice la prof.ssa Gambetta - costretta dalle norme anti Covid ad ovvi rallentamenti, per cui assume particolare significato per i nostri ragazzi che si sono messi in gioco ancor una volta, dimostrando che impegno e partecipazione vengono sempre premiati”.