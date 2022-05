Eleonora Paddeu alla Gara Nazionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

Vercelli: nei giorni 24 e 25 maggio, l’Istituto Professionale “Lanino” ha partecipato alla Gara Nazionale dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” che si è svolta all’Istituto Professionale Galvani "Lodi" di Reggio Emilia.

Questa gara è da sempre un’occasione per permettere agli studenti di mettere in campo le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi e di confrontarsi con studenti di altre scuole. Il regolamento prevede che per ogni istituto partecipi un solo studente frequentante la classe quarta del corso Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Quest’anno la candidata alla gara 2022 per il “Lanino” è Eleonora Paddeu della 4a A SSAS, accompagnata dalla sua docente di igiene, la professoressa Rossella Galvagno.

Eleonora Paddeu ha espresso la volontà di partecipare alla gara affermando che “Per ben conoscersi, bisogna prima mettersi alla prova” e ha concluso affermando che “Indipendentemente dall’esito della gara, sono molto contenta dell’esperienza vissuta in questi giorni e di aver potuto dimostrare quello che ho imparato in questi anni scolastici”. Infine ha ringraziato le docenti delle materie d’indirizzo che in queste settimane l’hanno aiutata nella preparazione.

A conclusione delle due giornate la dirigente dell’Istituto professionale “Galvani Lodi”, dottoressa Nunzia Nardiello, ha rilasciato gli attestati di partecipazione, ringraziando tutti i partecipanti.

Il vincitore della gara riceverà una targa e una borsa di studio; adesso non resta che aspettare la correzione delle prove da parte della commissione esaminatrice.

La premiazione avverrà online nei prossimi giorni.

LA REDAZIONE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE