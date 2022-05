Alla scoperta dei personaggi valsesiani": il 27 maggio al Lirelli

"Alla scoperta dei personaggi valsesiani": venerdì 27 maggio all’Itis Lirelli la cerimonia di premiazione. Dopo Giuseppe Magni, quest’anno l’iniziativa è dedicata a Vincenzo Lancia. La valutazione dei progetti è prevista oggi, mercoledì 25 maggio. La giuria, composta da Confindustria e dai membri dei Club di servizio patrocinanti, si riunirà nell’aula magna dell’Iti Lirelli, dove gli alunni partecipanti e i rispettivi tutor presenteranno i loro manufatti. Cinque le squadre in gara, ognuna in rappresentanza dei corsi attivi all’Istituto Lancia che da due anni promuove l’iniziativa: partecipano la IV C chimici e la V B meccanici del plesso Lirelli; la IV D Moda, la V A Elettrici e la V B Meccanici del plesso Magni, seguite rispettivamente dai professori Elisabetta Cereti e Andrea Piras, Davide Pisoni, Annarita Steni, Francesco Carrera e Giovanni Antonietti.

Venerdì invece si svolgerà l’appuntamento pubblico, con la cerimonia di premiazione e la consegna dei premi. In aggiunta ai componenti dei Club di servizio e Confindustria, saranno presenti alcuni soci del Club Valsesia Lancia Story che effettueranno una sfilata di auto storiche, secondo il seguente itinerario: alle 8,30 ritrovo all’Ipssar “Pastore”, sede di Gattinara, per i saluti istituzionali del dirigente scolastico, Carmelo Profetto; alle 10 arrivo a Borgosesia e breve sosta in piazza Ravelli per le classi quinte del plesso Ipsia Magni; alle 10,30 arrivo e sosta al piazzale dell’Iti Lirelli di Cascine Agnona per la cerimonia di premiazione; alle ore 12 arrivo all’Ipssar di Varallo, cortile interno, dove si terranno i saluti finali e la chiusura dell’iniziativa.

Saranno presenti anche gli alunni della classe I legno dell’istituto Lancia. Una colazione al banco e un piccolo buffet per le personalità presenti sarà allestito, rispettivamente nelle sedi di Gattinara e Varallo, grazie a docenti e studenti dell’Alberghiero.

All’Itis Lirelli, dopo la proclamazione dei vincitori, avverrà l’estrazione dei biglietti della lotteria organizzata per finanziare il progetto Hub insieme, promosso dall’istituto al fine di realizzare uno spazio comunitario dedicato ai giovani in cui potenziare competenze professionali e pratiche anche al di fuori dell’orario scolastico. Come l’anno scorso, inoltre, i club di servizio Innerwheel e Soroptimist daranno un contributo ad alcuni progetti fuori concorso creati dalle classi femminili dell’Ipsia Magni Borgosesia. Le ragazze di quarta Moda presenteranno i pantaloni realizzati nel corso dell’anno, mentre la seconda Moda porterà una collezione di tasche.