Prove di economia aziendale per Rossela Muca e Giulio Gallo

Ancora nuove sfide per gli studenti dell’istituto Tecnico “Cavour” di Vercelli. Nel mese di maggio, due studenti dell’Istituto “Cavour” di Vercelli hanno partecipato a due importanti gare nazionali. Si tratta di Rossela Muca, che, tra l’8 e il 10 maggio scorsi, ha partecipato alla Gara nazionale per gli studenti delle classi Quarte dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (Afm), tenutasi all’Istituto “Bonelli” di Cuneo, e di Giulio Gallo che, tra il 9 e l’11 maggio ha partecipato alla Gara Nazionale riservata alle classi Quarte dell’Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (Sia), tenutasi invece all’Istituto “Galilei” di Firenze.

Rossela Muca, accompagnata dalla professoressa Grazia Solimeno, ha svolto, insieme ai compagni di pari età, sia prove di Economia Aziendale, sia di Inglese, piacevolmente intervallate da una gita nelle Langhe. Giulio Gallo, accompagnato dalla professoressa Carola Crivelli, ha affrontato ragazzi provenienti da tutta Italia in materie come Economia Aziendale, Matematica ed Informatica.

"E’ stata un’esperienza formativa e utile affrontare livelli di difficoltà maggiori di quelli ordinari. Sono stato orgoglioso di rappresentare l’istituto 'Cavour' - ha detto Giulio, intervistato 'a caldo' al suo ritorno a scuola - Ringrazio tutti i docenti, in particolar modo la professoressa Maria Calcagno per le numerose ore di approfondimento in orari extra-scolastici, la prof.ssa Isabella Leone ed il professor Marco Comello per la preparazione fornitami. Non posso dimenticare il supporto della prof.ssa Carola Crivelli, che mi ha accompagnato in questa fantastica esperienza. Ringrazio anche i miei genitori, che mi hanno incoraggiato a partecipare”

"È stata un’esperienza davvero unica, non solo sotto l’aspetto didattico, ma anche a livello personale: mi è servito molto conoscere realtà diverse. Confrontarmi con ragazzi provenienti da tutta Italia mi ha arricchita molto. Vorrei ringraziare tutti i miei professori per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di partecipare a questa gara, e vorrei ringraziarli anche per tutto il lavoro che fanno per noi. Grazie anche alla mia famiglia, alle mie amiche e ai miei compagni di classe per avermi supportata e incoraggiata in quest’avventura.” Questo il commento di Rossela. Complimenti ai due ragazzi che rappresentano le eccellenze del nostro Istituto.

La Redazione dell’Istituto “Cavour”