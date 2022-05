Ipsia Magni e Itt Lirelli al torneo di beach volley a Finale Ligure

Borgosesia: dopo due anni di pandemia e relative rinunce, anche sul fronte delle uscite didattiche e della socializzazione, c’era evidentemente una gran voglia di aria aperta, movimento e sport tra gli studenti dell’Iis Lancia. Che infatti hanno aderito con entusiasmo alla Giornata azzurra proposta dal Dipartimento di scienze motorie, guidato dai professori Maria Strocchia, Pietro Gagliardini, Maria Carla Lunardi e Brunella Lazzarotto.

L’uscita si è svolta mercoledì 18 maggio per il plesso Ipsia Magni con 132 studenti e giovedì 19 per l’Itt Lirelli con 116 ragazzi. Meta è stata la Liguria, Finale Ligure per la precisione, dove la giornata è trascorsa tra bagni in mare, bagni di sole e i tornei di beach volley. Per l’Ipsia il torneo ha visto confrontarsi 33 squadre ad eliminazione diretta tra mattino e pomeriggio arrivando a individuare i primi quattro posti della classifica. Per l’lstituto tecnico invece 28 squadre divise in biennio e triennio si sono contese il titolo di campione 2022. Ad aggiudicarselo la 5 MB.

La scelta del beach volley, dopo la giornata sulla neve dedicata allo sci e snowboard, è stata realizzata per i numerosi benefici che questo sport comporta: oltre al coinvolgimento di tutti i distretti muscolari è infatti un ottimo modo per tenersi in forma, divertirsi ed abbandonare lo stress.