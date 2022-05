Torneo di beach volley tra "Cavour" e "Lanino"

Il giorno 16 Maggio i docenti di Scienze Motorie dell’Istituto tecnico “Cavour” e dell’Istituto professionale “Lanino” hanno organizzato un torneo di beach volley ai i bagni “Boncardo” di Finale Ligure.



La giornata si è articolata con l’inizio delle fasi di qualificazioni al mattino e le fasi finali al pomeriggio. Tutte le squadre hanno partecipato attivamente cercando di arrivare sul podio e guadagnarsi i premi finali. Lo scontro decisivo ha avuto come protagonisti la squadra del “Cavour” con Shqerra, Valente, Badalucco, Serban e Peretta che si è classificata prima battendo la formazione del “Lanino”, composta da Andreotti, Basiricò, Caffi, Carpentieri e Sambagini, che ha comunque conquistato la seconda posizione. Al termine del torneo il dirigente scolastico professor Paolo Massara ha premiato con entusiasmo le due formazioni vincitrici.

Durante le pause delle varie squadre del torneo i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare con grande felicità il primo bagno della stagione nelle limpide acque di Finale Ligure. È stata una giornata indimenticabile non solo per noi studenti, ma anche per gli insegnanti che ci hanno accompagnato in questo bellissimo evento sportivo.

Elena Molesti

Classe 4°A SSaS

Istituto professionale “Lanino”