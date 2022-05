"La salute è un bene prezioso: indagine conoscitiva sugli stili di vita degli studenti" è il titolo del convegno organizzato dagli studenti delle classi 4a A e 4a B del corso Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale dell’Istituto Professionale “Lanino”, che si è svolto locali dell’aula magna dell’Istituto d'istruzione superiore Cavour. Il convegno è stato la conclusione di un'Unità didattica di apprendimento interdisciplinare e del percorso di Educazione civica per le due classi quarte che hanno lavorato sotto la guida delle professoresse Monica Scaioli, Rossella Galvagno, Daniela Dimitri, Donatella Capra.

All'iniziativa erano presenti diversi ospiti: alcune ex insegnanti del "Lanino", gli alunni di classi seconde e gli studenti in procinto di affrontare l’esame di stato. Nel corso dell’esposizione sono stati presentati i dati raccolti nell’inchiesta sugli stili di vita degli adolescenti elaborati a seguito della somministrazione di un questionario rivolto ai giovani nella fascia d’età 15 – 17 anni. Gli argomenti oggetto di studio riguardavano l’alimentazione, il movimento, il tabagismo e il consumo di alcol, tematiche che sono state approfondite in un’ottica interdisciplinare durante l’intero anno scolastico, con la collaborazione di tutti i docenti dei consigli di classe. Gli studenti delle classi quarte hanno rivestito il ruolo di “esperti” presentando in forma multimediale i risultati delle loro ricerche. L’esposizione è avvenuta anche in lingua inglese, mentre i partecipanti sono stati coinvolti in attività interattive proposte al termine della presentazione di ogni tematica, con la consegna di alcuni simpatici premi.

La finalità didattica dell’iniziativa è stata la realizzazione di un intervento di prevenzione primaria allo scopo di sensibilizzare gli studenti dell’Istituto sull’importanza di adottare corretti stili di vita. A tal proposito gli allievi hanno acquisito le competenze necessarie alla realizzazione in toto di un convegno, ovvero la preparazione di presentazioni multimediali, di volantini, inviti, brochure sui servizi dedicati e presenti sul territorio, la raccolta di fotografie, la registrazione dell’iniziativa, l’accoglienza degli ospiti e l’organizzazione del setting.

Il lavoro dei ragazzi è risultato brillante e di qualità a dimostrazione del fatto che la didattica laboratoriale, così come indicato nella Riforma dei Professionali, è sicuramente più stimolante per lo sviluppo delle competenze e il consolidamento delle conoscenze. Si può imparare anche divertendosi.

La Redazione dell’Istituto Lanino