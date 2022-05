Le primarie di Varallo e Roccapietra a scuola di sicurezza

A scuola di sicurezza dalla Guardia di Finanza. In queste prime settimane di maggio, i militari della Stazione Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Alagna Valsesia hanno fatto visita agli alunni della scuola elementare di Varallo e Roccapietra, su richiesta dei docenti, per illustrare i compiti di ricerca e soccorso in alta montagna della Guardia di Finanza e come “le Fiamme Gialle” siano sempre vicino a chi ha bisogno di aiuto quando versa in situazioni di pericolo.

La presenza in aula dei finanzieri ha suscitato grande attenzione e molta curiosità, testimoniate dalle numerose domande che i bambini hanno rivolto ai militari del corpo sull’attività addestrativa e operativa, sulla sicurezza in montagna e sull’allertamento dei soccorsi.

Infine, i finanzieri del Sagf hanno svolto – in assoluta sicurezza per l’incolumità degli alunni in aree all’aperto opportunamente attrezzate - una serie di esercitazioni pratiche con l’ausilio del cane Jerard. I bambini hanno così potuto “toccare con mano” le modalità di ricerca di una persona dispersa in montagna e di primo soccorso di un ferito ma, soprattutto, hanno appreso che, avventurandosi in montagna e nei boschi, bisogna sempre adottare le regole di comportamento improntate alla massima cautela e rispetto della natura.