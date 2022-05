Carnevale: stendardi realizzati dal corso Moda dell'Ipsia Magni

Borgosesia: prosegue anche quest’anno la collaborazione tra il Comitato Carnevale e il corso Moda dell’Ipsia Magni. Gli stendardi che premieranno i carri allegorici e le mascherate a piedi sono stati infatti realizzati da studenti e docenti della scuola professionale cittadina. "E’ un rapporto che dura da tempo, iniziato con la borsa di studio Aldo Pagani, in memoria di un indimenticato Peru Magunella e consegnata ogni anno dalle maschere della città agli studenti più meritevoli, e passato attraverso tanti momenti di scambio e vicinanza - spiegano dall'istituto - La realizzazione degli stendardi è una tradizione che risale ormai a numerose edizioni fa. In questo 2022, dopo la pausa forzata dell’anno scorso, si è messa all’opera la classe seconda dell’indirizzo Moda. Le studentesse, supportate dalle docenti Silvia Remondino e Annarita Steni, hanno prima presentato alcune proposte per il disegno da rappresentare al centro del manufatto, poi – dopo aver selezionato le due più rappresentative, hanno iniziato la confezione del prodotto finito".

Uno stendardo andrà al primo classificato tra i carri del Palio dei rioni; un altro al primo classificato tra le mascherate a piedi. La consegna è prevista domenica 15, al termine dell’ultima sfilata lungo il centro cittadino, quando verranno proclamati i vincitori.