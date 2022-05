Robotica ed innovazione tecnologica: partecipazione alla RomeCup

L’istituto superiore “Amedeo Avogadro” ha partecipato all’edizione 2022 della RomeCup , evento nazionale di robotica ed innovazione tecnologica, organizzato dalla fondazione Mondo Digitale che si è svolto all’Università “La Sapienza” di Roma nei giorni 2,3,4 maggio. Gli studenti che hanno partecipato sono stati 35 di cui 29 appartenenti all’indirizzo informatico dell’ ITIS di

Santhià, 1 appartenente all’indirizzo elettronico dell’ Itis di Santhià e 5 appartenenti all’indirizzo Scienze Applicate del Liceo Scientifico di Vercelli.

Le attività svolte dagli studenti dell’ IIS A. Avogadro sono state:

Partecipazione ai Contest Universitari con presentazione, di fronte ad una commissione di esperti, del prototipo di un deambulatore smart (di nome Turtle) per recupero motorio interfacciato sia con pc sia con dispositivi mobili. Tale prototipo è stato sviluppato con la supervisione del dipartimento di scienze ed innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale.

Partecipazione alla competizione Rescue Line utilizzando un Rover interamente progettato e realizzato dagli studenti, ottenendo la qualificazione per le finali tra i primi posti a livello nazionale

Partecipazione alla competizione On Stage utilizzando un Robot Umanoide (il robot N13) interamente progettato e realizzato dagli studenti, ottenendo la qualificazione per le finali tra i primi posti a livello nazionale

(https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/multimedia/videogallery/2022/05/02/rome-cup-la-

15ma-competizione-tra-scuole-e-atenei-per-la-robotica-e-lintelligenza-artificiale_edc8e5d8-51cf-

4c5a-8485-2af33e4cfd2a.html link al sito dell’agenzia ANSA con il video in cui compare il robot

N13)

(https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/multimedia/videogallery/2022/05/02/rome-cup-la- 15ma-competizione-tra-scuole-e-atenei-per-la-robotica-e-lintelligenza-artificiale_edc8e5d8-51cf- 4c5a-8485-2af33e4cfd2a.html link al sito dell’agenzia ANSA con il video in cui compare il robot N13) Organizzazione di un laboratorio didattico (per studenti di istituti comprensivi) sulle videocamere

intelligenti e sulle intelligenze artificiali

intelligenti e sulle intelligenze artificiali Allestimento di uno stand interattivo per la promozione dell’IIS “A. Avogadro” e delle sue sedi

(Liceo Avogadro di Vercelli e ITIS Galilei di Santhià)

Il nostro istituto è stato uno dei più attivi in assoluto e tutti i lavori svolti sono stati molto apprezzati. In particolare il deambulatore smart, oltre a suscitare l’interesse degli esperti, ha attirato l’attenzione del pubblico presente che, vista l’utilità del dispositivo, chiedeva se avessimo intenzione di brevettarlo. La partecipazione è stata preparata durante tutto l’anno scolastico dal dipartimento di informatica (dell’Itis di Santhià e del Liceo Avogadro) in collaborazione con i dipartimenti di Elettronica, Meccanica, Scienze Motorie e coinvolgendo anche le discipline umanistiche .

" Il grazie va alla Fondazione Mondo Digitale per l’ottima organizzazione dell’evento - spiegano dall'Istituto superiore Avogadro All’Università del Piemonte Orientale per la valente collaborazione con il nostro istituto. Alla Dirigenza, la segreteria i collaboratori scolastici ed i colleghi dell’Iiss “A. Avogadro” per aver collaborato con i docenti promotori. Gli studenti che hanno partecipato con impegno e professionalità per rappresentare la nostra realtà scolastica".