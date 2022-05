Professionale "Lanino" e tecnico "Cavour" al "Beach & Volley School"

L’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour” partecipa al Progetto “Beach & Volley School”. Il progetto residenziale “Beach & Volley School”, ideato dalla Federazione Italiana Pallavolo e organizzato da Raduni Sportivi, è una proposta originale rivolta alle scuole italiane di secondo grado. Dopo due anni di interruzione, causa pandemia, nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 maggio, 45 studenti dell’Istituto Professionale "Lanino" e dell’Istituto tecnico "Cavour" hanno partecipato alla settimana del "Beach & Volley School" a Bibione.

Noi studenti abbiamo avuto l’opportunità di svolgere diverse attività tra cui tiro con l’arco, beach soccher, beach tennis, zumba, hip hop, calcetto, piscina, frisbee, beach volley. Negli allenamenti di beach volley siamo stati organizzati in gruppi; il nostro coach Marco, che conosce molto bene la disciplina, ci ha permesso di imparare le basi di questo sport.

Gli allenamenti di Beach volley si sono conclusi con la partecipazione al torneo che ha visto coinvolti tutti gli Istituti d’Italia partecipanti per un totale di 47 squadre per la categoria 3a - 4a - 5a superiore femminile e 62 squadre per la categoria 3a - 4a - 5a superiore maschile.

Le nostre compagne della squadra 'Sunfire' si sono classificate all’ottavo posto della classifica generale, mentre le squadre maschili 'I ragazzi di Mirco' e 'Quinto metacarpo' si sono posizionati al quinto e ottavo posto. Anche le altre squadre del nostro Istituto si sono distinte positivamente. Questo Progetto ci è piaciuto moltissimo, ci ha dato la possibilità di stare insieme e di condividere momenti sportivi e di aggregazione davvero piacevoli, che ci stavamo dimenticando, dopo questi due anni di pandemia. Riportiamo ora alcuni commenti degli alunni che hanno partecipato a queste quattro giornate: "Abbiamo trovato questa esperienza bella e molto interessante, poiché abbiamo avuto l’occasione di sperimentare attività nuove e fare nuove amicizie" affermano Michelle Flye, Valeria Basiricó e Celeste Andreotti.

"È stata una gita istruttiva e divertente, un’esperienza da ripetere!" dicono Beatrice Belliardi e Lucrezia Cecchettin.

"È stata una bellissima esperienza, abbiamo avuto anche l’opportunità di fare amicizia con persone nuove" commentano Rebecca Marino, Sara Fontana e Giorgia Kajana.

Ringraziamo i nostri docenti Antonella Ferrero, Annunziata Aita, Mirco Rosa, Cristian Lazzaro che ci hanno accompagnati permettendoci di vivere questa bellissima e formativa esperienza.

Arianna Kapllanaj , Sara Capitaneo, Federica Fontana e Rachele Luciano

Classe 4a E Istituto Professionale “Lanino”