L’Istituto Lancia sarà presente a Didacta 2022

Dal 20 al 22 maggio l’Istituto Lancia di Borgosesia, in qualità di scuola capofila della rete nazionale Fibra 4.0 Industria e artigianato per il made in Italy, sarà presente alla prossima edizione di Didacta 2022. L’iniziativa, che segue la partecipazione a Job&Orienta a Verona nel mese di novembre, si terrà presso la Fortezza da Basso a Firenze.

La rete Fibra 4.0, individuata dal Ministero dell’istruzione, avrà a disposizione uno stand e un paio di spazi nella sala a uso comune per la conduzione di altrettanti seminari. Le due tematiche di fondo di questa edizione di Didacta saranno l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Nello stand saranno presenti, con esercitazioni dal vivo, l’Istituto Caselli di Capodimonte, Napoli, con il corso presso la Real fabbrica di ceramica e porcellana artistica, l’Ipia Tacca di Carrara con il corso sulla lavorazione del marmo e la scuola Barolo di Varallo. Quest’ultima realtà viene individuata sia per l’esclusività del corso al livello regionale sia per la potenziale apertura a un’utenza esterna al territorio. Per la scuola Barolo parteciperanno due alunni e il prof. Roberto Multone, in collaborazione con l’azienda Teatea di Pisa che, per l’occasione, metterà gratuitamente a disposizione, direttamente in loco, una fresatrice da banco di ultima generazione.

I corsi quinquennali sulla lavorazione del marmo e della ceramica artistica, com’è noto, rappresentano, invece, ancora oggi un’unicità nel mondo nel settore ordinamentale della formazione per il made in Italy, realtà, queste, che la rete Fibra 4.0 si propone di valorizzare in ogni contesto.

Nel seminario sarà anche riportata la proficua esperienza interna al Lancia del progetto “Adotta una scuola” con l’azienda Loro Piana.

I seminari in programma