Dalle specie vegetali edibili all'osservazione agronomica dei vigneti

Gattinara, Ipssar: per gli alunni della classe 4a A dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione uscita didattica al Castello di San Lorenzo. L'iniziativa ha previsto una attività didattica transdisciplinare su: inquadramento del territorio dal punto di vista geologico, geopedologico (ramo della geologia che studia la composizione e la classificazione dei suoli), idrologico e vegetazionale e osservazione lungo il cammino delle specie vegetali primaverili edibili per attività di “foraging”. Ma anche osservazione agronomica dei vigneti del Gattinara e introduzione alla coltura del vino fino alla sua trasformazione in chiave alimentare e osservazione del paesaggio e delle caratteristiche dei vini.