Sabina Ventura alla Gara Nazionale Turismo 2022

Non poteva mancare la presenza dell’indirizzo Tecnico Turismo dell’Iis Cavour alla Gara Nazionale Turismo 2022, una presenza che negli ultimi anni è diventata consuetudine grazie all’impegno degli studenti e dei docenti del corso. Quest’anno l’appuntamento è stato a Castelfranco Veneto (Treviso) all’Istituto Tecnico “Arturo Martini”.

Nei giorni 6, 7 e 8 aprile la studentessa Sabrina Ventura della Classe 4a I, accompagnata dal professor Ernesto Raisaro, ha svolto le due prove previste, che hanno riguardato le materie professionalizzanti del corso Turismo. La Gara Nazionale del Turismo rientra nei progetti proposti dal Miur ed ha lo scopo di valorizzare le eccellenze e di mettere a confronto esperienze e realtà dei diversi Istituti del settore Turismo di tutto il territorio nazionale. Alla Gara 2022 a Castelfranco hanno partecipato i migliori studenti di 31 istituti rappresentanti tutte le regioni italiane. Il regolamento nazionale prevede infatti che ogni Istituto possa partecipare con un solo studente frequentante la classe quarta.

"Partecipare non è stato semplice - racconta Sabrina Ventura - l’esperienza è stata stimolante e intesa. Nonostante lo stress per la gara e le difficoltà delle prove di esame, è stata una bella esperienza che mi ha arricchita per la mia crescita personale e di studentessa. Mi sono trovata più a mio agio con la prova di discipline economiche e giuridiche, nel corso della quale ho potuto mettere a frutto i metodi e le tecniche di analisi appresi in questi anni di scuola al Cavour”.

La Commissione esaminatrice, nelle prossime settimane, stilerà la graduatoria finale. Al di là dell’esito della gara, resta l’ottimo risultato di avere partecipato a quest’evento nazionale, che conferma il costante impegno dell’Istituto Cavour al miglioramento dell’offerta formativa, in specifico dell’indirizzo Turismo particolarmente significativo per il territorio del Vercellese.