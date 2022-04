Educazione civica: corso di public speaking per la classe quinta Moda

Borgosesia, Ipsia Magni: un corso di public speaking per la 5a Moda con Costanza Daffara nell’ambito dell’educazione civica. La proposta è nata all’interno dei percorsi di educazione civica, nella fattispecie nell’ambito dell’educazione a una cittadinanza consapevole. In vista del colloquio di maturità e dei sempre più vicini colloqui di lavoro, ma anche per rafforzare le innate abilità alla comunicazione, la scuola ha offerto un carnet di sei incontri di un’ora e mezza dedicati al “parlare in pubblico”.

Ha aderito la classe 5a Moda, quasi al completo, mentre studenti di altre classi hanno dovuto rinunciare a causa delle quarantene da Covid. A tenere il corso è stata Costanza Daffara, attrice, regista e coreografa di Varallo che da tempo affianca la sua attività a quella didattica. Gli incontri si sono svolti tra gennaio e febbraio e sono stati giudicati dalle studentesse “entusiasmanti ma soprattutto molto efficaci”.