La scrittrice Laura Macaluso e “L’anno in cui tutto è cambiato”

Grande attesa all’Istituto professionale “Lanino” per l’incontro con la scrittrice Laura Macaluso che il 13 aprile presenterà il suo avvincente romanzo “L’anno in cui tutto è cambiato” alle ore 14,50 nell’aula magna dell’Istituto tecnico “Cavour”. Laura nasce nel 1994 a Vercelli, ma è di origini siciliane. Ha scoperto la magia nascosta nelle parole da bambina e da allora non ha mai smesso di usarle per riempire pagine su pagine e dare via alle storie che le popolano la mente.

Dopo la laurea in “Culture e Letterature del Mondo Moderno” a Torino, ha frequentato a Milano il Master in “Arti del Racconto: letteratura, cinema e televisione”. Quando non è impegnata a raccontare le vicissitudini dei suoi amati personaggi, divora libri e serie Tv come se non ci fosse un domani. "L’anno in cui tutto è cambiato” è il suo primo romanzo e presto ne sarà pubblicata la seconda parte. “Il romanzo racconta “la magia dell’ultimo anno di liceo. Un incontro capace di cambiarti la vita per sempre. Il coraggio di andare oltre le apparenze".

Il libro è un romanzo di formazione, di crescita; è avvincente ed è frutto di ricerche, di molto tempo. E’ un romanzo per tutti, per gli adolescenti, per chi è stato adolescente. I messaggi di Laura arrivano al cuore perché trasmettono valori universali, li si

colgono tra le righe e sono messaggi che diventano spunto di riflessione. "Le sfide migliori sono quelle che fai con te stesso. Non esiste un avversario più difficile da vincere, sai?” è quanto dice il nonno di Adam, uno dei protagonisti. Laura questa sfida l’ha vinta!

Redazione Istituto professionale “Lanino”