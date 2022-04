Workshop sul controllo qualità con l'azienda Loro Piana

Borgosesia, Ipsia Magni: workshop sul controllo qualità per le studentesse della IV Moda, nell’ambito del progetto “Adotta una scuola” dell’azienda Loro Piana. Il noto marchio del lusso valsesiano ha infatti aderito al progetto realizzato da Altagamma in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione “adottando” la classe IV dell’indirizzo Moda. Lo scopo dell’iniziativa è far crescere e formare nuovi talenti del “saper fare” e del “ben fatto” riducendo il divario tra l’insegnamento a scuola e le competenze che il Made in Italy ricerca. Le studentesse di IV D si sono recate presso lo stabilimento Loro Piana di Borgosesia, dove hanno trascorso l’intera giornata. Dopo un’introduzione teorica sul controllo qualità, le allieve sono state divise in gruppi, ciascuno assegnato a un percorso tra i quattro reparti del controllo qualità: maglieria, confezione, calzature e borse.

Un workshop molto pratico in cui le ragazze sono state affiancate da tecnici dell’azienda che si occupano di controllare i capi finiti. Ad accompagnarle sono state le docenti di indirizzo, le prof.sse Elisabetta Scotti e Annarita Steni, che commentano con entusiasmo l’esperienza: “E’ stata un’opportunità inestimabile di crescita e di conoscenza per le nostre ragazze, ma anche per noi e ringraziamo ancora una volta l’azienda Loro Piana”.

Per la classe si è trattato della seconda attività in presenza. Il 9 e l’11 marzo, divise in due gruppi, avevano infatti già partecipato ad un workshop sull’uso del Cad nella modellistica.