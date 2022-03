Inaugurazione panchina gialla: studentesse impegnate nell'accoglienza

Il giorno 25 marzo noi allieve della classe 4a A SSAS dell’Istituto professionale “Lanino” con il nostro dirigente scolastico Paolo Massara abbiamo partecipato a un importante incontro formativo sull’endometriosi, in qualità di hostess. A condurre l’incontro è stata la professoressa Lella Bassignana, referente del Nodo Provinciale della Provincia di Vercelli contro le discriminazioni.

Durante l’ evento è stato presentato il progetto “Per l’endometriosi non si muore però … Lo so cos’è“ a cui è seguita l’inaugurazione della panchina gialla progetto "Endopark" che rimarrà in ospedale insieme al nuovo ambulatorio istituito per la cura e la diagnosi del dolore pelvico.

A intervenire sono stati il direttore generale dell’Asl dottoressa Eva Colombo, il viceministro Gilberto Pichetto, il presidente della Commissione sanità Alessandro Stecco e la dottoressa Nicoletta Vendola, quest’ultima è intervenuta spiegando che una donna su dieci in età fertile può soffrire di dolore pelvico cronico e, solo con divulgazione e attenzione unite alla formazione e a una maggiore organizzazione della sanità e dei percorsi dedicati, è possibile dare la migliore risposta a un problema che si può iniziare a diagnosticare già dall'età delle scuole superiori e che riguarda circa trecentomila donne in Piemonte in età fertile. È stato un incontro molto interessante e costruttivo perché si è affrontata una tematica non tanto conosciuta che permetterà a molte donne affette da tale patologia di poter usufruire di un ambulatorio dedicato alla cura e alla diagnosi.

Ringraziamo per la grande opportunità che ci è stata data.

Elena Molesti, Eleonora Paddeu, Katia Lanzanova

classe 4a A SSAS

Istituto professionale “Lanino”