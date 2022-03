Per il corso meccanici 10 nuovi calibri digitali e 5 micrometri

Borgosesia, Ipsia Magni: nuovi strumenti di misurazione per il corso meccanici. Una donazione dell’azienda Vicario Armando & C di Gozzano, grazie a cui si arricchisce la dotazione del laboratorio di meccanica. Sono stati infatti consegnati dieci nuovi calibri digitali e cinque micrometri che supporteranno gli studenti nelle attività di misurazione dei particolari meccanici. La consegna è avvenuta nel plesso di via Marconi alla presenza del responsabile dell’azienda, l’ingegner Daniele Vicario, e del responsabile delle lavorazione meccanica, Massimiliano Trunzo, dei docenti del Laboratorio meccanico e del dirigente scolastico, Carmelo Profetto. L’istituto, e in particolare insegnanti e studenti del corso meccanico, ringraziano per l’attenzione e il sostegno riservato alla scuola da parte dei donatori.