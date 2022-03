Borgosesia: sopralluogo della Provincia al Liceo Ferrari

Nella giornata di mercoledì 9 marzo il consigliere delegato all’edilizia scolastica Pier Mauro Andorno, insieme ai tecnici provinciali Marco Acerbo, Marco Crociani, Stefano Cerutti e al segretario del presidente Carlo Stragiotti si è recato al Liceo Scientifico G. Ferrari di Borgosesia per un sopralluogo in vista dell’incremento degli alunni del prossimo anno.

“I recenti interventi - commenta Andorno - che hanno visto l’inaugurazione della nuova ala dello scientifico di Borgosesia hanno risolto un problema che affliggeva il plesso scolastico da molti anni. Molte classi infatti erano costrette a migrare in altri spazi, come il Lirelli di Agnona. Tuttavia col prossimo anno un ulteriore incremento di iscrizioni ci pone una nuova questione organizzativa”. Con l’anno scolastico 2022-2023 infatti servirà una nuova aula che, in accordo con la dirigenza scolastica, verrà ricavata dall’attuale aula di informatica, che verrà spostata ai piani inferiori.

“E’ fondamentale lavorare a quattro mani con gli istituti e il corpo docenti - conclude Andorno - per trovare sempre nuove soluzioni che permettano ai nostri giovani di percorrere la loro formazione nella massima serenità possibile. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di trovare le soluzioni per gli spazi adeguati secondo le necessità”.