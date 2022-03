Progetto Erasmus+ Step by Step: terza tappa a Cipro

Terzo step per il progetto europeo del Cento provinciale per istruzione degli adulti Biella Vercelli. Sono appena rientrati da Cipro i docenti del Cpia Bi Vc Maurizio Del Pero, Simona Nicolo e Cinzia Sabatino che hanno partecipato al progetto Erasmus+ Step by Step. Ospiti dalla città di Limassol hanno avuto l’opportunità di alternare momenti di studio con visite culturali dei più famosi siti archeologici dell’isola. In collaborazione con la locale Scuola EduCulture hanno concluso un’esperienza formativa di 25 ore in lingua inglese. L’esperienza si è rivelata molto positiva in quanto ha rafforzato le competenze socio-culturali e didattiche dei docenti e permesso un proficuo confronto con colleghi di altri stati europei.