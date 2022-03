Iti Faccio: borse di studio per due studenti meritevoli

Vercelli, Iti Faccio: grande soddisfazione per due studenti che si sono distinti per i loro meriti. Il 4 marzo scorso si è svolta presso il teatro Civico di Vercelli la I edizione del premio “Il cavallino d’oro”, voluto dall’avvocato Carlo Olmo, che ha premiato, tra gli altri, 15 studenti meritevoli con altrettante borse di studio da 500 euro.

Monia Capogreco, studentessa della classe 4a Chimici sezione A dell’Iti Faccio è tra i vincitori di una delle borse di studio; tale riconoscimento le è stato assegnato in virtù non solo della sua ottima media scolastica, che arriva a sfiorare il 10, ma anche in considerazione delle sue qualità relazionali e del suo impegno: componente della Consulta provinciale degli studenti, coinvolta in progetti di Peer education e di tutoring, ha sempre dimostrato una personalità eclettica unita a impegno costante.

Importante riconoscimento anche per un altro studente dell’Iti Faccio, Andrea Celoria della classe 4a A Informatici cui è stato assegnato un attestato in ragione non solo dell’ottimo rendimento scolastico in tutte le discipline, ma anche dell’atteggiamento sempre collaborativo con i compagni, pronto ad aiutare chi si trova in difficoltà. Diligente, attivo ed interessato, offre spesso spunti di riflessione sugli argomenti più disparati.