Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile, la premiazione

Premiazione del progetto “Imprese [email protected]. Giovani imprenditori e sviluppo rurale sostenibile” nella sede dell’Università del Piemonte Orientale di piazza Sant' Eusebio a Vercelli.

I vincitori sono:

Le uova piemontesi, 3 a A AA, IIS Istituto Galileo Ferraris sede Crescentino, Melanie Salmasi, classe 4 a AAA

A AA, IIS Istituto Galileo Ferraris sede Crescentino, Melanie Salmasi, classe 4 AAA NatuRiso, Sostenibili, CIOFS-FP Piemonte, Istituto Sacro Cuore Vercelli - Alessandro Moretti, Walid Moutabid, Gabriele Prestifilippo, Logan Gennari, Kristian Ruckaj Kristian, coordinati da Maria Teresa Liuzzo e Valentina Ravizza

Studio Tecnico Associato C.A.T., Eco&Eco, IIS Galileo Ferraris sede Crescentino, Giorgio Tonello

Presente il consigliere provinciale Gian Mario Morello: “Come Provincia - spiega - siamo sempre attenti agli incentivi per l’imprenditoria giovanile, in particolare nelle aree periferiche dove avviare una qualsiasi attività può essere impegnativo”. Il progetto vincitore ha visto l’assegnazione di un premio consistente in tre visite d’istruzione in tre diverse realtà imprenditoriali selezionate nell’ambito del progetto. “Auguri per questi giovani volenterosi che sono il futuro del nostro territorio”.