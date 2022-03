L’istituto Lancia di Borgosesia in gita sulla neve. Circa ottanta studenti tra Itt Lirelli e Ipsia Magni con i loro docenti accompagnatori hanno trascorso una giornata sulle piste dell’alpe di Mera. L’uscita si è svolta mercoledì 3 marzo nell’ambito delle proposte di scienze motorie del Centro sportivo scolastico e del piano dell’offerta formativa dell’istituto. I partecipanti hanno potuto optare per tre diverse attività, lungo la mattinata e nel pomeriggio: discesa libera su sci o snowboard, lezioni con un maestro per i principianti assoluti che hanno così raggiunto il primo livello, passeggiata a piedi nei dintorni dell’alpe scopellese.