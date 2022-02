Borgosesia: all'Ipsia “Magni”, le maschere Peru e Gin consegnano la borsa di studio intitolata ad Aldo Pagani. Anche quest’anno, nonostante il permanere delle restrizioni Covid, il comitato Carnevale borgosesiano non ha mancato l’annuale appuntamento con la consegna delle borse di studio all’istituto professionale Magni. Il riconoscimento, intitolato a Aldo Pagani che negli anni Cinquanta e Sessanta è stato un indimenticato Peru Magunella, ha premiato 4 studenti che si sono distinti per impegno e profitto.

Loro sono: Thomas Grai 5 A elettrici elettrotecnici,, Matteo Bruccarella 3 B meccanici, Mario Popa 5 C meccanici, Simona Cappellupo 4 D moda. La cerimonia, che si è svolta alla presenza delle sole maschere cittadine, dei premiati e di alcuni docenti, si è svolta oggi, mercoledì 23 febbraio, nell’aula magna di via Marconi. A consegnare la borsa di studio è stato quest’anno Eugenio Godio, vicepresidente del Comitato Carnevale di Borgosesia. Al suo fianco le maschere cittadine, Peru Magunella, al secolo Carlo Minoli, e la nuova Gin, Virginia Trivelli, oltre ad alcuni rappresentanti del Comitato Carnevale. A fare gli onori di casa invece il vicepreside, Marco Porzio, e alcuni docenti dell’Istituto.