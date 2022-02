Porte aperte all’Arpa: lezioni per gli studenti a Vercelli e Crescentino

Vercelli: l'Istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris ha aderito con i corsi Agrario di Vercelli e i Corsi Agrario e Geometri di Crescentino al progetto “Porte aperte all’Arpa 2022” dove il personale qualificato dell’associazione svolgerà una serie di seminari su tematiche ambientali con le classi dell’Istituto. Gli incontri si svolgeranno per tutto il mese di marzo per proseguire fino ad aprile. Covid e ambiente, qualità delle acque, onde magnetiche emesse dai cellulari, cambiamenti climatici, biomonitoraggio ed ecosistemi sono solo alcuni degli argomenti che verranno sviscerate dagli specialisti dell’Arpa Piemonte e dei quali gli studenti realizzeranno presentazioni da illustrare a loro volta ai colleghi di altre classi.

Sono molto soddisfatti la dirigente scolastica Cinzia Ferrara, il referente ambientale Matteo Robutti e la referente alla salute e prevenzione Valeria Rota, organizzatori del progetto che hanno strutturato una tematica diversa per ogni classe in modo da sensibilizzare gli studenti a 360° su questioni sociali e ambientali e per favorire all’interno degli istituti la condivisione delle singole esperienze.