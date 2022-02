SaveHumans, progetto per il benessere e la salute di tutti

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento per la classe 5a A SSAS dell’ Istituto professionale Lanino: SaveHumans al Premio Concorso Storie di Alternanza. La classe 5^A- Servizi socio-sanitari dell’ Istituto professionale “Lanino”, durante lo scorso anno scolastico, ha lavorato alla realizzazione di un Project Work nell’ambito delle attività di Pcto, svolte nonostante la “distanza”, che si è concluso con la partecipazione al Premio Concorso Storie di Alternanza.

“Caritas” è stata l’azienda madrina che ha dato il sostegno nella realizzazione del progetto. SaveHumans, questo il nome scelto per il progetto, è stato pensato per contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi dell’Agenda 2030: l’obiettivo numero 3 per il benessere e la salute di tutti. La premiazione si è svolta nella mattinata di giovedì 10 febbraio in modalità online alla presenza di Fabio Ravanelli , Presidente della Camera di commercio “Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”, che ha aperto l’ evento e degli altri Istituti partecipanti e premiati.

La classe 5a A si è aggiudicata il 5° posto con il video SaveHumans-la nostra salute per la salute altrui e ha ricevuto un premio in denaro pari a 450 euro. Complimenti alle ex allieve del nostro Istituto!

Redazione Istituto professionale “ Lanino”