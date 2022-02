L'Istituto Cavour premiato a "Storie di alternanza"

C'è anche l’istituto superiore Cavour di Vercelli tra i premiati in “Storie di Alternanza”, l'iniziativa promossa dal sistema camerale a cui aderisce anche la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

La premiazione si è tenuta oggi, giovedì 10 settembre, in videochiamata su Meet, per premiare i vincitori delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania Cusio Ossola. Ad aprire la cerimonia è stato Fabio Ravanelli presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che ha spiegato come nasce il progetto: "Unioncamere e sistema camerale hanno lanciato dal 2017 il premio per dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione Its, di percorsi duali o di Pcto - ha detto - L’interesse da parte degli istutiti è stato crescente, nel 2021 si è rinnovato da 2 a 4 categorie in gara: Pcto presso Istituti tecnici e professionali o Licei, alternanza/tirocinio curriculare e apprendistato di 3° livello presso Istituti tecnici superiori (Its); alternanza rafforzata e/o apprendistato di 1° livello presso Istituti Professionali (Ip) che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFp) in sussidiarietà; alternanza rafforzata e/o apprendistato di 1° livello presso Centri di formazione professionale (Cfp) che erogano percorsi di IeFp oppure abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato di 1° livello finalizzato all’ottenimento della qualifica, del diploma professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts)".

La premiazione avviene sia a livello locale, grazie alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, che a livello nazionale da Unioncamere. Ravanelli ha sottolineato l’importanza di compiere percorsi di formazione ibridi, con un dialogo tra il mondo formativo a quello imprenditoriale, che rientra anche tra i compiti del sistema camerale e nelle funzioni di sviluppo del territorio delle camere di commercio. Ma non è l’unica iniziativa portata avanti, ci sono anche corsi di formazione per docenti e studenti su robotica e covid “quest’anno – ha affermato – sono stati erogati più di 100 moduli. Tra le iniziative c’è anche l’orientamento sia in uscita dalle medie che dalle superiori - ha aggiunto Ravanelli – abbiamo pubblicato la guida “fai la scelta giusta” basata sulla previsione di assunzione con dati del sistema Excelsior, da cui è emerso che le nostre imprese hanno difficoltà di reperimento dei profili richiesti nel 30% dei casi”.

Si è proseguito poi con la premiazione, che ha visto tra i vincitori, al quinto posto per la categoria Istituti tecnici e professionali o Licei l’Istituto Cavour di Vercelli, con il progetto “Save Humans, la nostra salute per la salute degli altri”, coordinato dai professori Ferrero, Carnevali e Zanzo, e prodotto dalla studentessa Brisa Nicole Mansilla, che si è aggiudicato un premio in denaro di 450 euro (vedi qui il video). Il professor Zanzo ha commentato: “Indipendentemente dalla vittoria sono molto soddisfatto del lavoro svolto, è un ottimo modo per affrontare un rapporto con la rete territoriale e lavorare sulle competenze trasversali” (clicca qui per visualizzare il video).

Al quarto posto si è classificato l’istituto Ferrini Franzosini, con il progetto “scuola lavoro e territorio Pcto a misura di studente”, mentre il podio è stato interamente occupato dall’istituto tecnico Omar di Novara, con tre progetti in chiave green. Alla premiazione era presente anche la dirigente di Ambito territoriale Concetta Parafioriti: “Sono contenta dell’invito, ho potuto conoscere le esperienze dirette dei ragazzi. Trovo queste esperienze molto importanti per un dialogo tra mondo del lavoro e la scuola, permettendo anche una crescita più consapevole”. Fabio Ravanelli ha poi terminato la cerimonia con un commento sulle ultime vicende legate all’alternanza: “Le polemiche finalizzate a migliorare la sicurezza ben vengano, se invece hanno come scopo scardinare questo meccanismo sono dannose e possono fanno solo male”.