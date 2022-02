Progetto Sicurezza stradale con la onlus Di.Di. Diversamente Disabili

Con la onlus Di.Di. Diversamente Disabili, durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, abbiamo partecipato al Progetto Sicurezza Stradale. I due esperti intervenuti sono stati Omar ed Emiliano. Ci hanno raccontato la loro storia, di come sono rimasti gravemente feriti in seguito agli incidenti stradali in cui sono stati coinvolti e della conseguente disabilità: Emiliano ha subito l’ amputazione dell’ arto inferiore destro, Omar è paralizzato dalla vita in giù.

Nelle lezioni che abbiamo seguito ci hanno dato diverse indicazioni in merito alla distanza di sicurezza da mantenere dagli altri veicoli, al tempo di reazione, all’importanza delle protezioni quando si va in moto, all’alcool e altre sostanze che, se assunte, compromettono la guida. Il progetto è stato molto coinvolgente e si è concluso con un Evento live durante il quale ci siamo confrontati con i due protagonisti. Le domande che abbiamo loro rivolto sono state molte, relative alla tematica Sicurezza Stradale, ma anche, e soprattutto, relative alla tematica della disabilità. Questo argomento ci ha fortemente coinvolti, dandoci un messaggio di speranza e insegnando a non arrendersi mai anche quando sembra di non aver via di uscita, esattamente come hanno fatto i due protagonisti che riescono a vivere una vita piena e soddisfacente, nonostante le loro disabilità.

Abbiamo visto con il loro esempio che è possibile dedicarsi agli sport preferiti e coltivare le proprie passioni e confrontarsi sempre con nuove sfide, tenendo conto che l’obiettivo principale deve essere “sorridere”, sempre!

Ringraziamo Omar ed Emiliano che con simpatia, tanta passione e professionalità ci hanno dato tanti suggerimenti utili e ottimi spunti di riflessione.



Michele Zago

Classe 5E- Servizi Commerciali Istituto professionale “ Lanino”