"Nonostante la pandemia hanno acquisito nuove competenze"

Resilienza e competenza

Se resilienza e competenza fanno sintesi e non antitesi con lockdown, il risultato è crescita. Obbiettivo raggiunto. Doppiamente meritevoli, allora, quegli studenti che nonostante tutti gli ostacoli posti più dalla pandemia che dalla DDI, hanno acquisito nuove competenze, certificate nero su bianco.

Ma di quali competenze si parla? Di quelle nelle lingue cosiddette “straniere”, che poi così straniere non lo sono più. Competenze che incarnano un vero e proprio lasciapassare per il mondo accademico e quello del lavoro, che riflettono lo sviluppo delle altrettanto indispensabili soft skills e non ultimo rinsaldano una passione, coltivata-perchè no? in un istituto tecnico o professionale.

Doppiamente degni di encomio quindi gli studenti dell’I.S. Cavour di Vercelli che martedì 1° febbraio scorso hanno finalmente ricevuto i certificati, ottenuti in pieno periodo pandemico a seguito del superamento degli esami Cambridge, DELE e DELF. La breve quanto significativa cerimonia di consegna ha avuto luogo nella consueta accogliente cornice dell’Aula Magna di Corso Italia, alla presenza delle insegnanti referenti di Spagnolo, Francese, Inglese e della professoressa Ornella Roncarolo, in rappresentanza della Dirigenza. Con il suo gradito intervento, inoltre, Camilla Gariboldi, direttrice della British School di Vercelli, ha sottolineato l’importanza e il valore di una certificazione linguistica che si colloca nel QCER, il Quadro Comune Europeo di Riferimento. Bentornate certificazioni, dunque. O meglio, bentornate le occasioni in presenza per farle celebrare

ai nostri ragazzi!

Dipartimento di Lingue, I.S. Cavour, Vercelli