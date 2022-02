La mia tenda è il Creato, la mostra itinerante proposta dal Meic

“Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli stili i vita, i modelli di produzione e di consumo” (LS 5). E’ questo un messaggio rivolto a noi studenti, alla nostra scuola , a tutti scritto su un pannello della mostra “La mia tenda è il Creato”. La mostra ha fatto tappa presso l’Istituto “Cavour” dal 14 al 20 Gennaio e poi è stata nel nostro istituto, il professionale “Lanino” , fino al giorno 28 gennaio.

La mostra invita, a partire dallo spirito dell’Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, a riflettere sui nostri comportamenti quotidiani e sull’impatto che le nostre azioni hanno sull’ambiente e sui meccanismi che creano ingiustizia: contribuisce pertanto a sensibilizzare noi ragazzi verso nuovi stili di vita per la salute del nostro pianeta. “La mia tenda è il Creato” è stata proposta dal Meic di Vercelli “Don Cesare Massa” aderente alla rete di Pax Christi-Italia, su iniziativa di Pax Christi Italia Aps e della Rivista Mosaico di Pace. Abbiamo esaminato sei pannelli legati a tematiche importanti inerenti a nuovi stili di vita, alla cura del nostro pianeta per il quale dobbiamo prendere coscienza a compiere azioni concrete a tutela della nostra Casa comune, anche attraverso una spiritualità che diventa stile di vita. Abbiamo compreso ancor di più che le nostre abitudini possono cambiare le sorti di popoli distanti molti chilometri da noi. In che modo? Possiamo prestare attenzione e con coscienza evitare quei prodotti che provengono da zone dove lo sfruttamento delle risorse assume una dimensione predatoria sia dell’ambiente che delle popolazioni locali. Una mostra davvero utile e interessante. Ringraziamo la scuola, gli organizzatori, il presidente del Meic – “Don Cesare Massa” e referente Pax Christi- Punto Pace di Vercelli Tommaso Di Lauro per l’opportunità di crescita , consapevoli che è fondamentale il rispetto della Casa che ci ospita.

Classe III A SSaS

Istituto professionale “Lanino”