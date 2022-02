Itis e Ipsia: letture e storia per la Giornata della memoria

Borgosesia: letture alternate alla trattazione storica per la Giornata della memoria all’Istituto Lancia. L’iniziativa si è svolta nel plesso dell’Ipsia e nel plesso del Lancia, è stata condotta dal professor Alessandro Orsi, consigliere dell’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, con l’apporto della professoressa Lorenza Stocchi, docente del “Magni” di via Marconi.

Orsi ha privilegiato il taglio storico a partire dalle leggi di Norimberga fino alla vita nei campi di concentramento rimarcando il ruolo del memoria degli eventi e del racconto degli stessi per non dimenticare e non ripetere gli stessi errori. Stocchi ha invece letto testimonianze e brani di autori come Primo Levi, Liliana Segre, Andrè e tati Bucci, Sami Modiano. Hanno assistito alla conferenza le classi quinte dell’Ipsia e quarte dell’Itis. Le classi non coinvolte nell’incontro hanno celebrato la Giornata della memoria con approfondimenti e la visione di film in classe.