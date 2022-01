Primo Levi, il film JoJo Rabbit, il processo di Norimberga

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, in occasione del prossimo Giorno della Memoria organizza e collabora alla realizzazione di una serie di iniziative rivolte alle scuole.

A Vercelli, mercoledì 26 gennaio, all'Istituto Sacro Cuore, alle 10,30 è in programma 'Alle origini di Se questo è un uomo'. L'iniziativa è rivolta agli studenti delle superiori vercellesi e organizzata dalla sezione 'Berzero' dell'Associazione professionale cattolica di insegnanti, dirigenti e formatori con il patrocinio del Comune. Interverrà Enrico Pagano, direttore dell'Istituto per la storia della Resistenza.

A Borgosesia, mercoledì 26 gennaio, al Cinema Lux, dalle 9 è prevista la celebrazione del Giorno della Memoria organizzata dal Liceo “Ferrari” di Borgosesia, con proiezione del film JoJo Rabbit di Taika Waikiti e intervento di Nicolò D’Oria, collaboratore dell’Istituto.

A Varallo, mercoledì 26 gennaio, l'Istituto superiore “D’Adda” alle 12,10, 14,30 e 15,30 propone interventi su Responsabilità individuali e collettive al processo di Norimberga per gli studenti delle classi I Turistico, II A e II B Turistico dell’Istituto tecnico-economico, a cura di David Ciscato, collaboratore dell’Istituto.

A Borgosesia, giovedì 27 gennaio l'Istituto professionale “Magni”, dalle 9,30: incontri su deportazione e sterminio per gli studenti delle classi quinte, a cura di Alessandro Orsi, consigliere dell’Istituto.

A Borgosesia, giovedì 27 gennaio 2022, Istituto tecnico “Lirelli”, dalle 8,15: intervento sul rapporto tra sport e totalitarismi per gli studenti delle classi quinte, a cura di Maurizio Regis, collaboratore dell’Istituto.

A Biella, giovedì 27 gennaio, all'Istituto superiore “Bona”, alle 11: incontro con la professoressa Laura Boella sulla figura di Hannah Arendt, nell’ambito dell’iniziativa organizzata nell’occasione del Giorno della Memoria da Luminosa, progetto che aggrega numerose realtà del territorio provenienti dal mondo del volontariato, del lavoro, dalle amministrazioni pubbliche e dalle scuole, tra cui l’Istituto. Coordina Davide Tropeano, collaboratore dell’Istituto.

A Vercelli, la scuola secondaria di primo grado “Avogadro” propone lezioni su Primo Levi a cura di Enrico Pagano, per gli studenti delle classi terze, che si terranno lunedì 7 marzo, lunedì 14 marzo, lunedì 21 marzo, giovedì 7 aprile 2022.

A Borgo Vercelli, martedì 29 marzo 2022, la scuola secondaria di primo grado “Tavallini”: lezione su Primo Levi a cura di Enrico Pagano, per gli studenti della classe terza.