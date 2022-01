Fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per gli sudenti

Borgosesia: fornitura gratuita di mascherine Ffp2 per l’istituto Lancia. La donazione è avvenuta nei giorni scorsi da parte della Fondazione Valsesia. Si tratta di 250 dispositivi di produzione individuale che la scuola provvederà a distribuire agli studenti che ne siano sprovvisti: secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni, nelle classi in cui si verificano uno o due casi di positività, gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale possono continuare a frequentare in presenza utilizzando le suddette mascherine (non quelle chirurgiche). "Grazie anche da parte delle famiglie alla Fondazione Valsesia per la disponibilità e il contributo" commenta il dirigente scolastico Carmelo Profetto.