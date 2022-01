"Difficoltà e preoccupazione per il riavvio della scuola"

Lettera aperta a sostegno delle comunità educanti, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle allieve e degli allievi e delle famiglie delle scuole piemontesi

Al presidente Regione Piemonte dott. Alberto Cirio

Al direttore Usr Piemonte dott. Fabrizio Manca



Le Organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua del Piemonte, a seguito della nota applicativa del D.L. 1/2022 emanata l'8 gennaio scorso dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Sanità, segnalano ancora una volta il permanere della mancata soluzione ai quesiti di applicazione concreta, dell'insufficienza e della farraginosità delle indicazioni attuative, come già denunciato per il provvedimento governativo.

Le scriventi Organizzazioni sindacali si fanno portavoce delle difficoltà delle scuole, delle lavoratrici e dei lavoratori, dei genitori, dell’intera comunità educante e della preoccupazione di un riavvio non adeguatamente organizzato e preordinato.

A sostegno della comunità educante di ciascuna scuola del Piemonte, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua del Piemonte rappresentano la necessità di procedere a un’attenta verifica delle condizioni della ripresa e di fare in modo che ogni garanzia e ogni tutela per la salute e sicurezza siano date a ciascun allievo e ciascuna allieva, a chi lavora a qualsiasi titolo e contratto in una sede scolastica e pertanto chiedono:

- un monitoraggio da subito della ripresa e la sua diffusione pubblica dal quale si potrà capire lo stato reale della situazione e di verificare sul campo la praticabilità delle norme e di seguire l’andamento della curva pandemica;

- la distribuzione gratuita delle mascherine Ffp2 agli alunni e al personale e l’erogazione alle scuole delle risorse necessarie per le prime esigenze;

- da subito le procedure di utilizzo in altri compiti e/o di sostituzione del personale docente e Ata non vaccinabile per motivi di salute;

- la convocazione del Tavolo regionale dedicato e la repentina ripresa dei lavori, una convocazione che, sottolineiamo, era stata richiesta sin dal 5 ottobre scorso da Flc Cgil, Cisl scuola e Uil scuola del Piemonte, per affrontare e risolvere le molteplici problematiche con specifico riguardo a quelle che attengono al personale ( ad esempio: organico Covid, proroghe, sostituzione del personale assente e/o dimissionario, dei lavoratori cosiddetti ”fragili”).

Chiediamo e sosteniamo con fermezza un'effettiva riapertura della Scuola in presenza e in sicurezza e il mantenimento dell’apertura nei giorni successivi al 10 gennaio con la piena garanzia possibile di tutela della salute, di continuità e di erogazione di un'offerta formativa adeguata e inclusiva.

FLC CGIL PIEMONTE Luisa Limone

CISL SCUOLA PIEMONTE Maria Grazia Penna

UIL SCUOLA PIEMONTE Diego Meli