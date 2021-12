Le allieve della Lanino al servizio della Provincia

Mercoledì 15 dicembre, noi allieve dell’ Istituto Professionale “ Lanino” - Servizi Commerciali, abbiamo avuto l’opportunità di fare attività di accoglienza presso la Sala Maffei della Provincia di Vercelli in occasione della cerimonia di riconoscimento per meriti sportivi per la A.S.D. Libertas Ginnastica Vercelli.

La nostra esperienza è iniziata accogliendo i giornalisti e i ginnasti e indicando loro il percorso per raggiungere la sala principale. Abbiamo proseguito assistendo alla conferenza e concluso partecipando alla premiazione. Sono stati insigniti con una targa Enrico Pozzo e il presidente della A.S.D. Libertas Ginnastica Gian Luca Casalino e distribuiti alle piccole ginnaste dei libri. Ringraziamo molto la professoressa Lella Bassignana e le nostre docenti per l’opportunità che abbiamo avuto; l’esperienza è stata bellissima, la ripeteremmo con molto piacere.

Arianna Kapllanaj , Federica Fontana ,Rachele Luciano , Sara Capitaneo , Jessica Lika, Alessandra Caron

Allieve delle classi 3^ e 4^ Servizi Commerciali – Istituto professionale “ Lanino