Il ritorno del Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Ferrari

Il grande ritorno del Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Ferrari. Nell’imminenza del Natale e nella suggestiva cornice del Teatro Civico di Vercelli si è tenuto il concerto dell’Orchestra della scuola secondaria di primo grado Ferrari di Vercelli. L’evento è avvenuto di fronte ad un folto pubblico di docenti, genitori ed ex allievi dell’Istituto. La serata è avvenuta nel pieno rispetto delle norme anti Covid e con scrupoloso controllo dei Green pass all’ingresso.

La serata è stata significativa perché ha rappresentato la ripresa delle attività di esibizione in pubblico dell’orchestra del Comprensivo Ferrari dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Non sono mancati momenti emozionanti quali la premiazione dei 53 alunni della Gaudenzio Ferrari e della Media di Caresana che nell’esame conclusivo degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 hanno conseguito la votazione di 10 con lode e 10/10.

Il repertorio del concerto è stato vario e coinvolgente, incentrato su repertorio natalizio che ha spaziato dal brano tradizionale scozzese “White cockade” al celeberrimo “Jingle bell rock” fino al toccante “Halleluja“ di Leonard Cohen. Concludendo l’evento la Dirigente Fulvia Cantone ha ringraziato il Comune di Vercelli per la concessione del teatro, ha rinnovando gli auguri natalizi per i convenuti e ha sottolineato la professionalità e la passione dei docenti, capaci di coinvolgere ogni giorno gli studenti arricchendoli con il linguaggio universale della musica e dell’arte. I video dell’esibizione sono presenti sulla pagina Facebook: IstitutocomprensivoferrariVercelli e sul sito www.icferrarivercelli.edu.it. con la possibilità di rivedere in streaming l’intera esibizione.

Il Referente Relazioni esterne dell’IC Ferrari

Prof. Stefano De Fazio