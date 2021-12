Acqua in borraccia grazie a Comune, Gruppo Marazzato e Arpa Piemonte

L'Istituto Comprensivo Ferraris di Vercelli ringrazia il dottor Franco Pistono che nei giorni scorsi, ha presentato il progetto "Acqua in borraccia", frutto della collaborazione tra Comune di Vercelli, Gruppo Marazzato e Arpa Piemonte. Tutti da sempre impegnati nell'offerta di soluzioni a problematiche ambientali, l'intervento educativo prevede di stimolare i piccoli alunni, a comportamenti quotidiani corretti per la salvaguardia dell'acqua.

Ai bambini è stato mostrato il video "Acqualunquecosto" pubblicato su YouTube, il cui testo afferma che "L’acqua è sempre più un dono prezioso, la prima risorsa da salvare, anche se ne hai molta sii virtuoso, questo è il primo esempio che puoi dare! Sii il supereroe che la difende, che ci mette cuore, impegno e faccia, un esperto, uno che se ne intende e che fiero impugna una borraccia!”. Il dottor Pistono ha insegnato a cantare la canzone ai bambini accompagnandoli con la sua chitarra. Al termine, è stata donata una borraccia ad ogni bambino con l’invito di limitare l'uso della plastica inquinante.

L’azione di sensibilizzazione darà anche vita a una galleria d'arte virtuale permanente, grazie ai disegni dei piccoli, invitati a raffigurare il loro "gesto da supereroi" in favore dell'acqua come chiudere il rubinetto, usare la borraccia e altri gesti responsabili, disegnati in modo semplice e colorato. I disegni verranno inseriti sulle pagine del Comune di Vercelli e di Arpa Piemonte così che tutti possano ammirarli.

Marina Grippaldi

Istituto Comprensivo Ferraris