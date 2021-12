Flash mob per la Giornata dei diritti delle persone con disabilità

Vercelli: flash mob per la scuola primaria Ferraris in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall’Onu. Le classi: 1aB, 1a C, 2a B, 3a B, 4a C, 2a A, 3a A, 4a A, 5a A hanno aderito al progetto “Scuola Special Olympics Italia (S.O.I.), che educa all’inclusione degli studenti con disabilità” attraverso l’attività motoria e sportiva. Il programma persegue l’obiettivo generale di affrontare l’inattività, l’ingiustizia, l’intolleranza e l’isolamento sociale, incoraggiando e sostenendo le persone con disabilità attraverso l’attività motoria e sportiva. Sulle note di Live is Life degli Opus, gli alunni con la guida delle insegnanti hanno dato vita al flash mob, obiettivo ballare insieme con un’unica coreografia in tutta Italia lo stesso giorno, per affermare i diritti e la dignità delle persone con disabilità, in termini di tutela, opportunità e sensibilizzazione. Sono stati celebrati gli atleti di Special Olympics: la loro abilità nel dare sempre il meglio di sé, nello sport ed in ogni situazione. “Life is Live” da inno alla vita interpretato anche come un ritorno “alla vita”.

Marina Grippaldi

ISTITUTO COMPRENSIVO FERRARIS VERCELLI