Vercelli: open day alla media Pertini

È tempo di open day alla scuola secondaria di I grado "Pertini" di Vercelli.

"Si tratta di un open day a modalità mista - spiegano dall'istituto - Una prima parte online e un secondo appuntamento in presenza. Il 3 dicembre si terrà l'open day in modalità online sulla piattaforma Meet di Google: i docenti incontreranno i genitori che si sono prenotati, parleranno con loro della scuola, degli orari, dei tipi di corsi attivati, risponderanno a tutte le loro domande e chiariranno gli eventuali dubbi". Per agevolare la partecipazione dei genitori, ci saranno due turni di presentazione il 3 dicembre: alle ore 17,30 e alle ore 18,15.

Dopo questo primo appuntamento, i genitori interessati potranno prenotarsi per una visita alla scuola in compagnia dei loro figli, prevista per il giorno 11 dicembre, nella fascia oraria 10,30-12,30. Si ricorda che per entrare nei locali della scuola è necessario avere il Green pass per gli adulti, come da normativa vigente. "Le visite alla scuola saranno scaglionate in base alle adesioni, per consentire di muoversi per la scuola in tutta tranquillità, garantendo distanziamento e sicurezza. In quell'occasione genitori e ragazzi/e incontreranno anche i docenti che li accompagneranno nel tour guidato della scuola e risponderanno alle loro domande, dialogando con loro", viene puntualizzato. La scuola media Pertini presenta tre indirizzi differenti: quello ambientale, quello di comunicazione e l'indirizzo dialogico. Per prenotarsi per la parte online basta compilare e inviare entro il 1° dicembre il modulo che si trova sul sito https://ic-lanino.edu.it.