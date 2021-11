La violenza sulle donne è un fallimento della società.

Noi, ragazze e ragazzi delle classi 2aB, 3a B, 4a B e 5a B del corso per la Sanità e l'Assistenza Sociale, questa mattina abbiamo discusso, scritto e rappresentato graficamente i pensieri e le idee legati a una situazione divenuta ormai inaccettabile: la violenza e la morte di molte donne. Non è questo il mondo che sogniamo, non è la violenza a dover caratterizzare il rapporto tra un uomo e una donna. Alcune nostre riflessioni.

"Parliamo della violenza non dell'abbigliamento delle vittime" (2a B)

"Solo un uomo piccolo usa la violenza per sentirsi grande" (3a B)

"Siamo il grido altissimo di tutte quelle donne che voce più non hanno" (4a A)

"Siamo state amate, odiate, baciate e uccise solo perché donne" (4a B)

"Fai sentire la tua voce insieme alle nostre, la tua voce conta, il silenzio fa male" (5a B)

Istituto professionale “ Lanino”- Corso SSAS